В Сети распространилось видео из модульной больницы в Атырау, на котором видно, как по постельному белью в палате ползают мелкие насекомые. Руководство клиники прокомментировало инцидент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В больнице заявили, что на видео не клопы, а насекомые, похожие на жуков. По словам ответственных лиц, такие экземпляры появляются с приходом тепла и не несут угрозы жизни и здоровью.

Главврач областной больницы заверил, что в учреждении ежемесячно проводится дезинсекция.

"В связи с резким потеплением наблюдается внезапное увеличение количества насекомых. Соответствующие службы незамедлительно провели проверку и установили, что в учреждении работы по дезинфекции проводятся регулярно, в соответствии с требованиями. Дополнительно усилены меры дезинсекции – в полном объёме проводится обработка территории больницы и внутренних помещений от насекомых", - сообщил главный врач атырауской областной больницы Ербол Имангалиев.

Ранее сообщалось о том, что дезинсекцию от клещей начали в Алматы. Есть уже первые жертвы этих вредителей.