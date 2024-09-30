Пациентов эвакуировали из реабилитационного центра в Щучинске из-за пожара
Сегодня, 22:55
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Сегодня, 22:55Сегодня, 22:55
131Фото: ДЧС Акмолинской области
27 пациентов эвакуировали по лестничному маршу при пожаре в областном реабилитационном центре Щучинска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Возгорание произошло в сервисной палате на втором этаже.
"Произошло короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
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