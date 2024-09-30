  • 30 Сентября, 23:54
  • BAIGENEWS

Пациентов эвакуировали из реабилитационного центра в Щучинске из-за пожара

Сегодня, 22:55
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 22:55
Сегодня, 22:55
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Фото: ДЧС Акмолинской области

27 пациентов эвакуировали по лестничному маршу при пожаре в областном реабилитационном центре Щучинска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Возгорание произошло в сервисной палате на втором этаже.

"Произошло короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

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