Пациентка выпала с балкона больницы в Кызылорде
Сегодня, 17:02
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Сегодня, 17:02Сегодня, 17:02
218Фото: mob-kzo.kz
61-летняя женщина выпала с балкона четвертого этажа многопрофильной областной больницы в Кызылорде и скончалась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kzvesti.kz.
Трагедия произошла 6 августа.
В областном управлении здравоохранения отметили, что выясняют причину произошедшего.
В департаменте полиции подтвердили гибель женщины. Полиция проводит досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не разглашается.
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