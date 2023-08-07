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Пациентка выпала с балкона больницы в Кызылорде

Сегодня, 17:02
АВТОР
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mob-kzo.kz Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
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Фото: mob-kzo.kz

61-летняя женщина выпала с балкона четвертого этажа многопрофильной областной больницы в Кызылорде и скончалась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kzvesti.kz.

Трагедия произошла 6 августа. 

В областном управлении здравоохранения отметили, что выясняют причину произошедшего.

В департаменте полиции подтвердили гибель женщины. Полиция проводит досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не разглашается.

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