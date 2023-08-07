Пациентка выпала с балкона больницы в Кызылорде

61-летняя женщина выпала с балкона четвертого этажа многопрофильной областной больницы в Кызылорде и скончалась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kzvesti.kz.

Трагедия произошла 6 августа.

В областном управлении здравоохранения отметили, что выясняют причину произошедшего.

В департаменте полиции подтвердили гибель женщины. Полиция проводит досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не разглашается.