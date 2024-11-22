Пациент в машине "скорой" зарезал фельдшера по дороге в больницу

Подозреваемого в настоящее время разыскивают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СУ Следственного комитета (СК) по Иркутской области,

Отмечается, что накануне вечером медики доставляли нетрезвого 53-летнего мужчину в больницу с территории вахтового поселка, пишет iz.ru. По дороге между ними возникла словесная перепалка.

"Пациент нанес медработнику удар ножом в область грудной клетки, затем стал угрожать водителю расправой, однако тот смог убежать. Нападавший скрылся с места преступления, 35-летний фельдшер скончался в больнице от полученного ранения", — указано в Telegram-канале ведомства.

Как добавил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, трагедия произошла, когда пациент начал вести себя агрессивно и фельдшер открыл дверь, чтобы успокоить его. Однако в этот момент тот ударил его в грудь ножом, после чего попытался попасть к водителю, но не смог этого сделать и убежал.

"Фельдшер с водителем попытались на попутке добраться до больницы, в дороге Александр Вячеславович [Печелатов] умер. <...> У него остались двое маленьких детей", — написал в своем Telegram-канале глава региона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В региональном ГУ МВД полагают, что нападение мог совершить 53-летний житель Борзинского района Забайкальского края. Для задержания злоумышленника задействованы все средства правоохранительных органов, указано на сайте ведомства.