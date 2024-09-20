Пациент упал в шахту лифта в больнице ЗКО

Мужчина упал в шахту лифта в здании районной больницы в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



Случай произошёл 18 сентября в больнице, расположенной в посёлке Дарьинское района Байтерек. 59-летнего Виктора госпитализировали в больницу 16 сентября и готовили к операции по ампутации пальца на ноге. После падения в шахту лифта его перевели в многопрофильную больницу в Уральске. Он находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали родственники пострадавшего.

"Виктора положили в районную больницу, чтобы прооперировать в отделении хирургии. Спустя два дня он спустился с другими пациентами покурить. Так как у него много сопутствующих заболеваний и астма, на обратном пути он решил подняться на этаж в палату на лифте. Открыл дверь лифта и шагнул в пропасть. Он упал в шахту. Там было темно. Сначала потерял сознание, а потом стал звать на помощь. Его вытащили, он остался живым – это просто чудо. Сразу же после происшествия ему сделали обезболивание, человек в форме сунул ему листок, чтобы он подписал, что не имеет претензий к больнице. Как так? Он был в шоковом состоянии", – рассказала родственница пострадавшего.

Далее его на скорой доставили в больницу Уральска. Там выяснилось, что после падения в шахту он получил серьёзные травмы. Сломал обе ноги и руку. Также получил травму головы.

Родственники мужчины намерены судиться и наказать виновного в этой халатности.

Между тем, директор второй больницы района Байтерек Габитжан Ислямов объяснил произошедшее.

"Пациент перед отбоем хотел выйти покурить на улицу. Медсёстры ему отказали в этом, на что он настоятельно вышел вместе с другими пациентами. На обратном пути он решил подняться на третий этаж на грузовом лифте, который не предназначен для пациентов. Мы смотрели камеры видеонаблюдения, выяснилось, что до этого он поднимался в лифте со своим сыном. Там есть таблички, что это "грузовой лифт". Но люди, получается, не обратили на это внимания. После того, как он упал в шахту, сразу же оказали ему помощь и вызвали оперативную группу. Мужчина сказал, что к нам претензий не имеет", – сообщил директор больницы.

Он заверил, что в любом случае они примут меры и выяснят, почему персонал больницы отпустил его на перекур.