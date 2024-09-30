Патрульного полицейского сбил водитель Toyota в Атырау
Сегодня, 22:32
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Сегодня, 22:32Сегодня, 22:32
157Фото: baigenews.kz
Патрульного полицейского, регулировавшего движение, сбила машина в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло в 18:40 на пересечении улиц Сатпаева и Ерниязова.
Полицейский с различными травмами доставлен в областную больницу. Его коллеги ведут сбор документов по делу о ДТП. В соответствии с результатами экспертизы материалы направят в суд для принятия решения.
Водитель Toyota Corolla сообщил, что не заметил патрульного из-за солнечного блика.
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