5 мая вечером, между 18:15 и 18:30, в столичном Ботаническом саду произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, передаёт BaigeNews.kz. В Telegram-канале Astana Press появилось видео, на котором, как утверждается, полицейская машина свободно передвигается по территории сада, несмотря на очевидные попытки очевидцев остановить ее.

На кадрах видно, как служебное авто игнорирует обращения прохожих, а в какой-то момент, по словам авторов публикации, "чуть не сбивает велосипедистов". Пользователи соцсетей уже начали активно обсуждать произошедшее, выражая обеспокоенность по поводу безопасности на общественной территории, предназначенной для отдыха астанчан.

Под постом появились десятки комментариев с вопросами: имели ли право полицейские заезжать в закрытую пешеходную зону, и были ли у них на то законные основания. В департаменте полиции прокомментировали данный инцидент.