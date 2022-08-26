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  • Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане
Сегодня, 23:36
38

Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане

Блогер, репетитор английского Евгений Курчанов из Вологды в мае перебрался в Алматы. В TikTok и Instagram он делится с многомиллионной аудиторией заметками и роликами о том, что ему нравится в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В одном из интервью Евгений рассказывал, что изначально приехал в нашу страну, чтобы открыть ИП, так как вести бизнес в России стало непросто из-за блокировки соцсетей. Поездка, запланированная на пару недель, затянулась уже на четыре месяца.

Блогер назвал топ-5 вещей, поразивших его в Казахстане.

"Первое - это 2Gis. Им тут им почему-то пользуются все, в России не пользуется никто, может, только бабушки. И это оказалось очень удобно, потому что тебе скидывают ссылку на конкретное местоположение, это прям прикольно. Второе - это отношение к блогерам. Я в России никогда себя блогером не называл, потому что у них плохая репутация. Здесь же к блогерам относятся уважительно. Третье - это Каspi. Я офигел, что мне за две минуты сделали карту, прямо при мне её распечатали. Я всегда считал что российские банки лучшие в мире, но оказалось что по многим пунктам в Казахстана есть банки круче. Четвёртое - это патриотизм. Он прямо бросается в глаза. Люди любят свои обычаи, традиции, доверяют своему президенту. Есть какое-то чувство единства, и это прям круто. Пятое - тут все пьют чай с молоком. В России никто не пьёт чай с молоком, поэтому для меня это было необычно", - рассказал Курчанов.

 
 
 
 
 
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Попробовал блогер национальные сладости. Ему понравились и жент, и иримшик, и балкаймак.

 
 
 
 
 
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Публикация от Евгений Курчанов (@ekurchanov)

Приятное впечатление оставили таксисты. Берут недорого и непрочь поговорить на любую тему.

 
 
 
 
 
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Публикация от Евгений Курчанов (@ekurchanov)

Блогер уже неплохо выучил казахский. Говорит, язык нужен ему для того, чтобы встретиться с Токаевым. Он также отметил, что Президент Казахстана прекрасно владеет английским.

Курчанов признался подписчикам, что, кроме встречи с Главой государства, поставил цели записать песню на казахском языке и исполнить композицию из репертуара Ирины Кайратовны тоже на государственном языке.

 
 
 
 
 
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Публикация от Евгений Курчанов (@ekurchanov)

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#блогеры #Казахстан
Сегодня, 23:36
38
Журналист

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