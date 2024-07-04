Пасутся на пшенице: проблема с потравой посевов скотом обострилась в Костанайской области

Костанайские фермеры бьют тревогу. Сельский скот все чаще заходит на их поля и поедает молодые посевы сельхозкультур. Наказать владельцев и взыскать с них ущерб на деле оказалось проблематично. Корреспондент Baigenews.kz разбиралась в проблеме.

"Штрафстоянка" для скота

Фермер из Камыстинского района Владимир Шестериков об ущербе, который наносит безнадзорный скот, знает не понаслышке. Он говорит, что потрава посевов происходит регулярно, а выхода из ситуации не видно.

"В Камыстинском районе не так давно был случай, когда 500 голов скота ночью зашли на поле. Представляете, что там потом было? Все посевы съедены, а те, что остались, вытоптаны! Мы пробовали выловить этот скот, но куда потом деть 500 голов? Даже если мы их заберем к себе на хозяйство до тех пор, пока не найдутся владельцы, этот табун нужно кормить, поить. А потом еще и врагами с сельчанами останешься, мы же все в одном поселке живем. И если скот не идентифицирован, некому и не предъявить ущерб от потравы", - рассказывает Владимир Шестериков.

В управлении ветеринарии признают: проблема с каждым днем набирает обороты. Пастухи, позволяя скоту кормиться на полях фермеров, нарушают правила выпаса сельскохозяйственных животных. Но чаще всего скот, который заходит на посевы, пасется без присмотра. В ведомстве поспешили откреститься от проблемы, мол, по правилам места для выпаса должны определять акимы сельских округов. Но говорят, что у проблемы есть решение.

"В прошлом году акимы сельских округов заключили меморандумы с сельхозформированиями региона, которые имеют условия для содержания животных. Это договоренность между бизнесом и акиматом, согласно которой определены места для временного содержания безнадзорного скота. И сейчас, если фермеры обнаружили табуны без пастуха, они имеют право вызвать участкового, обратиться к акиму, а после загнать животных на эти площадки до тех пор, пока владелец не найдется", - сообщила главный специалист управления ветеринарии Костанайской области Танзиля Каптановская.

После того, как хозяина скота установят, согласно статьи 246 гражданского Кодекса, он должен оплатить владельцу "штрафстоянки" за кормление, содержание и уход за животными. Плюс по ст. 408 Кодекса об административных правонарушениях, участковый накладывает на владельца безнадзорного скота административное взыскание.

"К нашему сожалению, эта статья предусматривает небольшое наказание. Штраф составляет всего 3 МРП, это 11 тысяч тенге. Однако, если чаще отгонять скот на спецплощадки и каждый раз, когда обнаружен безнадзорный табун, привлекать к ответственности владельца, то они задумаются и ответственнее начнут относиться к выпасу своих сельхозживотных. Тут главное достучаться до сознания людей", - добавила Танзиля Каптановская.

В управлении ветеринарии сетуют, мол, в этом году запросили с акиматов районов подтверждение, что выпас скота организован, а гурты сформированы к началу пастбищного периода. Все акимы как один на местах отчитались: работа налажена. Только вот потрава посевов не прекращается.

Нет бирки, значит, нет хозяев

Фермеры говорят, что вопрос ответственности владельцев скота начинается гораздо раньше выпаса. А именно с момента появления приплода. Скот, который заходит на поля, невозможно идентифицировать и установить хозяина, потому что нет бирки, и он не внесен в базу сельхозживотных.

"Скот не может находиться без пастухов. Но что мы по факту видим? Он пасется не только без пастухов, но и не имеет идентификационных бирок. А потом предъявить за потраву некому. У ветеринарии есть все инструменты, чтобы заставить владельца ставить животных на учет. Но почему-то они не используются. И ветврачи говорят, что люди должны добровольно прийти и оповестить, что у них увеличилось поголовье. А они не извещают, на учет скот не ставят, и вроде как бы его нет. Если бы мы идентифицировали весь скот, у нас бы не было проблем. А по факту ходят табуны на поля и определить сложно, чьи они. Нет ни номеров, ничего нет", - говорит аграрий Светлана Михайленко.

Поэтому костанайские фермеры считают, что нужно ужесточить наказание за отказ от постановки скота на учет. Если бирки нет, то нужно автоматически считать его бесхозным. В управлении ветеринарии успокоили, мол, на то и создали спецплощадки для безнадзорного скота, чтобы привлекать к ответственности владельца.

"После того, как его скот загонят на площадку, хозяин сам быстро найдется. Никто не хочет терять имущество. Если нет, то согласно гражданского кодекса, через шесть месяцев человек, который содержал этот скот на спецплощадке, имеет право оставить его себе. И настоящий владелец должен в судебном порядке доказать, что животные принадлежат ему. А они не идентифицированы, соответственно, владелец не сможет этого сделать. То есть если алгоритм этот соблюдать, мы решим две проблемы: с идентификацией скота и с потравой посевов", - считает Танзиля Каптановская.

Пока в регионе был лишь один прецедент, когда зашедший на поля бесхозный скот отогнали на спецплощадку. И практика показала, что владелец нашелся очень быстро. А нежелание бирковать свое имущество в управлении ветеринарии объяснили, прежде всего, халатностью сельчан.

"Положено по достижению семидневного возраста вешать бирку на приплод. Но как о нем узнают ветврачи? Они же не ходят каждый день по сараям сельчан. Массовая идентификация проходит в осенний и весенний период, когда начинаются обязательные ветеринарно-профилактические мероприятия. И тогда, спустя два-три месяца, обнаруживается, что есть неучтенный теленок, жеребенок и так далее. Когда спрашиваешь, почему вовремя не сообщили о приплоде, люди отвечают, что это не столь важно", - отметили в управлении ветеринарии.

Среди других причин, по которым население не торопиться ставить на учет поголовье, чиновники назвали уход от налогов и нежелание показывать свой настоящий доход из-за боязни потерять соцвыплаты. Но фермеры непреклонны: порядок в частных подворьях пора наводить.