  • 1 Декабря, 05:23
  • BAIGENEWS

Пастухи пропали в области Жетісу

Они найдены спасателями МЧС.

Сегодня, 04:31
АВТОР
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из открытых источников Сегодня, 04:31
Сегодня, 04:31
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Фото: из открытых источников

В Алакольском районе в области Жетісу пропали два пастуха – мужчины 58 и 56 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По словам очевидцев, они уехали 23 ноября на перегон скота и до настоящего времени не выходили на связь.

"Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол выехали на поиски и через два часа нашли пропавших. С их слов, они заблудились. Медицинская помощь им не потребовалась", - сообщили сотрудники МЧС.

Спасатели доставили мужчин в село Достык.

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