Пастухи пропали в области Жетісу
Они найдены спасателями МЧС.
Сегодня, 04:31
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Сегодня, 04:31Сегодня, 04:31
103Фото: из открытых источников
В Алакольском районе в области Жетісу пропали два пастуха – мужчины 58 и 56 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
По словам очевидцев, они уехали 23 ноября на перегон скота и до настоящего времени не выходили на связь.
"Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол выехали на поиски и через два часа нашли пропавших. С их слов, они заблудились. Медицинская помощь им не потребовалась", - сообщили сотрудники МЧС.
Спасатели доставили мужчин в село Достык.
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