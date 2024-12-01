Пастухи пропали в области Жетісу

В Алакольском районе в области Жетісу пропали два пастуха – мужчины 58 и 56 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По словам очевидцев, они уехали 23 ноября на перегон скота и до настоящего времени не выходили на связь.

"Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол выехали на поиски и через два часа нашли пропавших. С их слов, они заблудились. Медицинская помощь им не потребовалась", - сообщили сотрудники МЧС.

Спасатели доставили мужчин в село Достык.