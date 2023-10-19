  • 19 Октября, 14:30
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Пастух угнал Ниву и сбежал на ней в другую область в Казахстане

Сегодня, 14:10
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
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Фото: Polisia.kz

Угнавшего автомобиль пастуха, задержали в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился житель Сауранского района Туркестанской области. Он сообщил, что кто-то угнал стоявший возле дома автомобиль Нива.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса РК “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения” и начали искать угонщика.

Полицейские задержали угнавшего автомобиль в Кызылорде. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Актобе, работающий у потерпевшего пастухом. Ниву вернули законному владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемого проведено досудебное расследование, а дело направлено в суд.


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