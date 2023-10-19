Пастух угнал Ниву и сбежал на ней в другую область в Казахстане
Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
224Фото: Polisia.kz
Угнавшего автомобиль пастуха, задержали в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратился житель Сауранского района Туркестанской области. Он сообщил, что кто-то угнал стоявший возле дома автомобиль Нива.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса РК “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения” и начали искать угонщика.
Полицейские задержали угнавшего автомобиль в Кызылорде. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Актобе, работающий у потерпевшего пастухом. Ниву вернули законному владельцу.
В настоящее время в отношении подозреваемого проведено досудебное расследование, а дело направлено в суд.
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