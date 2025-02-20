Антикоррупционной службой по Костанайской области в ходе мониторинга коррупционных рисков в сфере земельных отношенийвыявлены факты нецелевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в Аркалыке установлены землепользователи, которыми пред оставленные государством в долгосрочную аренду земельные участки – пастбища площадью 5000 га и 1200 га, фактически не использовалисьпо целевому назначению в связи с отсутствием сельскохозяйственных животных, что подтверждается сведениями уполномоченных органов в области ветеринарии.

В соответствии Земельного Кодекса при установлении подобных фактов земельные участки подлежат принудительному изъятию.

По результатам проверки вышеуказанные земельные участки землепользователями возвращены государству на добровольной основе.

Всего в 2024 году по материалам проверок, инициированных Департаментом, в специальный государственный земельный фонд возвращены неиспользуемые земельные участки общей площадью свыше 22 тысяч га на территории Аркалыка, Карасуского, Аулиекольского, Амангельдинского, Житикаринского, Костанайского, Карабалыкского районов и района Б.Майлина.

Работа в данном направлении продолжается.