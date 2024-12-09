Суд в Алматинской области возвратил земельный участок, отданный под пастбище, в госсобственность, передаёт BaigeNews.kz.

Иск к ТОО о расторжении договора аренды земельного участка в СМЭС региона подал отдел сельского хозяйства и земельных отношений Конаева.

Судом установлено, что 16 апреля 2013 года на основании постановления акима Конаева заключен договор между отделом и ТОО, по которому последнему передано право на временное возмездное пользование земельным участком площадью 1340,11 гектара с целевым назначением – ведение товарного сельскохозяйственного производства (пастбища) сроком на 28 лет.

Отделом в рамках проверки использования участка в соответствии с его целевым назначением установлено, что земля не используется по назначению. Также выявлено, что за ТОО не зарегистрировано поголовье скота в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных.

Решением суда иск удовлетворён, договор между сторонами расторгнут, участок принудительно изъят у ответчика в собственность государства.

Это решение ТОО обжаловало в апелляции.

Апелляционная инстанция, изучив материалы дела, пришла к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Судебный акт по делу оставлен в силе.