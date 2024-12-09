Пастбище забрали у предпринимателя в Алматинской области
Иск о расторжении договора аренды подал отдел сельского хозяйства и земельных отношений Конаева.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Суд в Алматинской области возвратил земельный участок, отданный под пастбище, в госсобственность, передаёт BaigeNews.kz.
Иск к ТОО о расторжении договора аренды земельного участка в СМЭС региона подал отдел сельского хозяйства и земельных отношений Конаева.
Судом установлено, что 16 апреля 2013 года на основании постановления акима Конаева заключен договор между отделом и ТОО, по которому последнему передано право на временное возмездное пользование земельным участком площадью 1340,11 гектара с целевым назначением – ведение товарного сельскохозяйственного производства (пастбища) сроком на 28 лет.
Отделом в рамках проверки использования участка в соответствии с его целевым назначением установлено, что земля не используется по назначению. Также выявлено, что за ТОО не зарегистрировано поголовье скота в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных.
Решением суда иск удовлетворён, договор между сторонами расторгнут, участок принудительно изъят у ответчика в собственность государства.
Это решение ТОО обжаловало в апелляции.
Апелляционная инстанция, изучив материалы дела, пришла к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Судебный акт по делу оставлен в силе.
Самое читаемое
- Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победу над Иэном Гэрри
- Казахстанские боксёры выиграли девять из десяти полуфиналов на чемпионате Азии в Таиланде
- Бывший президент Сирии Асад с семьёй прибыл в Москву
- Выброшенным полотенцем завершился бой Казахстана за финал чемпионата Азии по боксу
- Президента Южной Кореи арестовали по обвинению в госизмене