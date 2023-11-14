Пастбища и дома обнаружили близ сибиреязвенных захоронений в ВКО

Мониторинг сибиреязвенных захоронений проведённый Антикоррупционной службой ВКО выявил, из 101 сибиреязвенного захоронения 95 функционируют с нарушениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным Антикора, нарушения выявлены в части соблюдения санитарно-защитной зоны. В 19 случаях захоронения находились в непосредственной близости к строениям гражданско-жилого назначения.

"Оказывается, земельные участки, находящиеся в санитарно-защитной зоне скотомогильников, местные исполнительные органы выдали под пастбища, сенокосы. Например, в Тарбагатайском районе на расстоянии 250 метров от сибиреязвенного захоронения расположен жилой дом. В Курчумском районе в 650 метрах от захоронения находится школа", - сообщили в Антикоре.

При этом, как пояснили в ведомстве, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, захороненные сибиреязвенные скотомогильники относятся к объектам I класса опасности, санитарно-защитная зона должна составлять не менее 1000 метров.