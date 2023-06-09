"Пассажиры задыхаются" — почему в автобусах Астаны нет кондиционеров, объяснили в CTS

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Из-за аномальной жары астанчане начали массово жаловаться на невыносимые условия проезда в городском транспорте. При рекордных показателях плюсовой температуры в столице и полной загруженности многих маршрутов, по словам горожан, в большинстве автобусов не работают конддиционеры. На обращения отреагировали в транспортной компании CTS, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в компании, сейчас в столице действуют 98 маршрутов общественного транспорта, обновление состава которых ведётся с 2014 года. Сейчас обновлены порядка 900 автобусов, в них есть система информирования, кондиционирования. При этом без кондиционеров работает небольшое количество автобусов, система охлаждения в которых не была предусмотрена заводом-изготовителем.

Автобусы, выходящие на линии, проходят проверку и в случае неисправности систем охлаждения внутри салона автобуса, сотрудники CTS составляют акт о нарушении. В свою очередь автобусные парки при обнаружении неисправности и/или сходов с линии по причине поломки систем охлаждения незамедлительно устраняют и выпускают автобусы на линию.

"Информируем, что ежедневно при выпуске автобусов на линию, автобусы проходят проверку дежурными механиками КПП. О том, что автобус технически исправен, делается отметка в путевом листе, с подписью дежурного механика КПП, проводившего проверку, несущего за неё персональную административную ответственность. При выявлении отклонений от норм температурного режима в системе кондиционирования, автобус снимается с линии. Проводятся работы по устранению неисправностей в системах кондиционирования автобусов", - говорится в сообщении.

Отметим, в эти в Казахстане отмечается аномальная жара, даже на севере страны. В Астане последнюю неделю температура воздуха держалась на отметке +36 градусов и выше. В Акмолинской области из-за жары 39 человек получили солнечный удар.