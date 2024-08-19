Пассажиры устроили дебош в аэропорту Алматы

Пассажиры, по вине авиакомпании опоздавшие на свой рейс, разгромили стойку регистрации в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент, запечатлённый на видео, произошёл с гражданами, купившими билеты на рейс КС 7053 направлением Алматы-Астана компании Fly Arystan.

Из-за ошибки в SMS-оповещении люди приехали в аэропорт, когда самолёт уже был в воздухе. От гнева они стали ломать технику на стойке регистрации и бросать вещами в сотрудников авиакомпании.

"Конфликт с пассажирами разрешён, они вылетели последующими рейсами в Астану. Однако авиакомпания предупреждает об ответственности, которую пассажиры могут понести за деструктивное поведение", - сообщили в пресс-службе Fly Arystan.