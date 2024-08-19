Пассажиры устроили дебош в аэропорту Алматы
Сегодня, 18:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
314Фото: baigenews.kz
Пассажиры, по вине авиакомпании опоздавшие на свой рейс, разгромили стойку регистрации в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент, запечатлённый на видео, произошёл с гражданами, купившими билеты на рейс КС 7053 направлением Алматы-Астана компании Fly Arystan.
Из-за ошибки в SMS-оповещении люди приехали в аэропорт, когда самолёт уже был в воздухе. От гнева они стали ломать технику на стойке регистрации и бросать вещами в сотрудников авиакомпании.
"Конфликт с пассажирами разрешён, они вылетели последующими рейсами в Астану. Однако авиакомпания предупреждает об ответственности, которую пассажиры могут понести за деструктивное поведение", - сообщили в пресс-службе Fly Arystan.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
- Казахстанские пожарные стали чемпионами мира по боевому развёртыванию
- Впавший в кому в армии казахстанец вернулся домой
- Гражданин Японии, из-за которого экстренно посадили самолёт в Астане, находится в реанимации
- С погибшими в страшной аварии полицейскими простились в Жамбылской области