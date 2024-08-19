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Пассажиры устроили дебош в аэропорту Алматы

Сегодня, 18:22
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baigenews.kz Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:22
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Фото: baigenews.kz

Пассажиры, по вине авиакомпании опоздавшие на свой рейс, разгромили стойку регистрации в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент, запечатлённый на видео, произошёл с гражданами, купившими билеты на рейс КС 7053 направлением Алматы-Астана компании Fly Arystan.

Из-за ошибки в SMS-оповещении люди приехали в аэропорт, когда самолёт уже был в воздухе. От гнева они стали ломать технику на стойке регистрации и бросать вещами в сотрудников авиакомпании.

"Конфликт с пассажирами разрешён, они вылетели последующими рейсами в Астану. Однако авиакомпания предупреждает об ответственности, которую пассажиры могут понести за деструктивное поведение", - сообщили в пресс-службе Fly Arystan.

 
 
 
 
 
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Публикация от Krispi Media | Новости Казахстана и Мира (@kris.p.media)

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