Драка между пассажирами такси произошла в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области рассказали, что двое мужчин отдыхали в одном из заведений Костаная и вместе сели в такси. По дороге между ними произошла ссора, один из них начал избивать другого.

Таксист снял происходящее на видео и вызвал полицию.

"Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции по "горячим следам". Проводится расследование по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Процессуальное решение будет принято после всех необходимых действий", — сообщили в полиции.

Ранее в Алматы задержали пассажира, который ударил таксиста за требование не курить в салоне автомобиля.