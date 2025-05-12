Пассажиры такси подрались в Костанае
Дерущихся пассажиров снял на видео таксист, а после вызвал полицию.
Вчера, 23:24
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Вчера, 23:24Вчера, 23:24
179Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Драка между пассажирами такси произошла в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области рассказали, что двое мужчин отдыхали в одном из заведений Костаная и вместе сели в такси. По дороге между ними произошла ссора, один из них начал избивать другого.
Таксист снял происходящее на видео и вызвал полицию.
"Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции по "горячим следам". Проводится расследование по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Процессуальное решение будет принято после всех необходимых действий", — сообщили в полиции.
Ранее в Алматы задержали пассажира, который ударил таксиста за требование не курить в салоне автомобиля.
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