В Мурманской области на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

"Cледственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в следственном комитете.

Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Уточняется, что один из поездов следовал по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург.

Российские СМИ пишут как минимум о восьми пострадавших пассажирах поезда.

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, работает оперативный штаб. Готовится к вылету вертолёт территориального центра медицины катастроф.