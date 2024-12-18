Пассажиры пострадали при столкновении поездов в России
Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись.
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В Мурманской области на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.
"Cледственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в следственном комитете.
Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Уточняется, что один из поездов следовал по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург.
Российские СМИ пишут как минимум о восьми пострадавших пассажирах поезда.
Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, работает оперативный штаб. Готовится к вылету вертолёт территориального центра медицины катастроф.
"Выехали автобусы для эвакуации пассажиров. Места для размещения людей готовы. Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. Скорая начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ", - написал он в Telegram.