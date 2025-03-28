Туристы, направляющиеся из Алматы в Пхукет, оказались заложниками долгой задержки рейса. Самолет авиакомпании SCAT, вылет которого был запланирован на 01:35 28 марта, так и не покинул аэропорт из-за технических неисправностей, передаёт BaigeNews.kz.

По словам пассажиров, их несколько раз сажали на борт, но затем снова возвращали в здание аэропорта. Переносы вылета происходили сначала на 05:05, затем на 06:10, 08:00 и далее. На утро 29 марта рейс все еще не выполнен.

Некоторые пассажиры заявляют, что во время нахождения в самолете ощущался запах гари, что вызывает у них опасения по поводу технического состояния судна.

В авиакомпании SCAT прокомментировали ситуацию, заявив, что задержка связана с необходимостью проведения дополнительного технического обслуживания:

"Безопасность пассажиров – наш главный приоритет. На время ожидания предоставлены горячее питание и напитки. Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в авиакомпании.

Тем не менее, туристы возмущены отсутствием точной информации о вылете, а также тем, что замену воздушного судна не предлагают.

Ранее мы писали о том, как самолет Air Astana несколько часов кружил над Алматы и вернулся в аэропорт.