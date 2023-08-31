Пассажиру грозит тюрьма за шутку о бомбе в аэропорту Астаны
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Пассажира, сообщившего о том, что он перевозит бомбу, привлекут к уголовной ответственности в Астане. Мужчина пояснил, что он так пошутил, чтобы понравиться девушке, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина собирался вылететь из Астаны в Алматы.
"При регистрации на рейс он сообщил, что у него есть бомба. В аэропорту объявили тревогу, сотрудникам пришлось срочно осмотреть объект. Служба авиационной безопасности международного аэропорта Астаны установила, что взрывчатых веществ на территории объекта нет", - заявили в пресс-службе аэропорта.
Пассажира, сообщившего ложную информацию о взрывчатке, сняли с рейса и передали сотрудникам линейного отдела полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК.
"Пассажир сообщил, что ему "понравилась девушка, и он хотел пошутить над ней". Однако авиационная безопасность - тема, над которой нельзя шутить. Просим пассажиров ответственно отнестись к службе досмотра аэропорта и не распространять ложную информацию о взрывчатке", - сказала руководитель PR службы АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Тойгуль Жубанисова.
С начала года в международном аэропорту Астаны зарегистрировано 30 случаев ложной информации о взрывчатых веществах.
Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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