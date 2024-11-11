Пассажирский транспорт начали пропускать по нескольким дорогам в ВКО

В 19:30 открыли движение для пассажирского транспорта на нескольких ранее перекрытых из-за непогоды дорогах в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Транспорт прокускают по трассам: "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" - участки от села Предгорное до Шемонаихи и от Шемонаихи до границы; "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" - участок от посёлка Белоусовка до Риддера.