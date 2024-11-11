  • 11 Ноября, 20:48
  • BAIGENEWS

Пассажирский транспорт начали пропускать по нескольким дорогам в ВКО

Сегодня, 19:45
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КазАвтоЖол Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
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Фото: КазАвтоЖол

В 19:30 открыли движение для пассажирского транспорта на нескольких ранее перекрытых из-за непогоды дорогах в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Транспорт прокускают по трассам: "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ"  - участки от села Предгорное до Шемонаихи и от Шемонаихи до границы; "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" - участок от посёлка Белоусовка до Риддера.

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