Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту Пусана
Есть пострадавшие.
Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46Сегодня, 19:46
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В международном аэропорту Пусана загорелся пассажирский самолёт. Три человека получили ранения во время эвакуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap.
Пожарные сообщили, что самолет Air Busan, направлявшийся в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ в Пусане загорелся перед взлётом около 22:26 во вторник. Все 169 пассажиров и семь членов экипажа эвакуированы на надувном трапе.
Пожарные прибыли на место происшествия в 22:34.
Позже власти заявили, что во время эвакуации три человека получили неопасные для жизни травмы.
Пожар начался в хвостовой части самолета, но, судя по фото, распространился на фюзеляж.