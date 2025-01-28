  • 28 Января, 20:42
  • BAIGENEWS

Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту Пусана

Есть пострадавшие.

Сегодня, 19:46
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Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту Пусана Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
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В международном аэропорту Пусана загорелся пассажирский самолёт. Три человека получили ранения во время эвакуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap.

Пожарные сообщили, что самолет Air Busan, направлявшийся в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ в Пусане загорелся перед взлётом около 22:26 во вторник. Все 169 пассажиров и семь членов экипажа эвакуированы на надувном трапе.

Пожарные прибыли на место происшествия в 22:34.

Позже власти заявили, что во время эвакуации три человека получили неопасные для жизни травмы.

Пожар начался в хвостовой части самолета, но, судя по фото, распространился на фюзеляж.

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