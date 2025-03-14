Самолет загорелся в аэропорту американского Денвера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным телеканала, пассажиров эвакуировали по крылу самолета.

Причины происшествия и данные о пострадавших пока не раскрыты. В соцсетях активно распространяются видео, на которых видно, как дымит воздушное судно у посадочных ворот.

Международный аэропорт Денвера, в свою очередь, успокоил общественность, заявив, что все пассажиры рейса были эвакуированы благополучно и никто не пострадал.