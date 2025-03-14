  • 14 Марта, 09:29
  • BAIGENEWS

Пассажирский самолет загорелся в США

О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.

Сегодня, 08:44
АВТОР
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соцсети Сегодня, 08:44
Сегодня, 08:44
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Фото: соцсети

Самолет загорелся в аэропорту американского Денвера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным телеканала, пассажиров эвакуировали по крылу самолета. 

Причины происшествия и данные о пострадавших пока не раскрыты. В соцсетях активно распространяются видео, на которых видно, как дымит воздушное судно у посадочных ворот.

Международный аэропорт Денвера, в свою очередь, успокоил общественность, заявив, что все пассажиры рейса были эвакуированы благополучно и никто не пострадал.

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