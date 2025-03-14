Пассажирский самолет загорелся в США
О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.
Сегодня, 08:44
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Сегодня, 08:44Сегодня, 08:44
141Фото: соцсети
Самолет загорелся в аэропорту американского Денвера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Fox News.
По данным телеканала, пассажиров эвакуировали по крылу самолета.
Причины происшествия и данные о пострадавших пока не раскрыты. В соцсетях активно распространяются видео, на которых видно, как дымит воздушное судно у посадочных ворот.
Международный аэропорт Денвера, в свою очередь, успокоил общественность, заявив, что все пассажиры рейса были эвакуированы благополучно и никто не пострадал.
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