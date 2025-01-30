В столице США, Вашингтоне, упал в реку Потомак пассажирский самолет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC. Он столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в авиакомпании American Airlines, в списке пассажиров упавшего в Вашингтоне самолета были 60 человек. Позже компания добавила, что в экипаже были четыре человека.

Что с ними и экипажем, пока неизвестно. На месте идет поисково-спасательная операция, в которой участвуют катера и водолазы. Потомак — полноводная река шириной в сотни метров и глубиной в несколько метров.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что лайнер Bombardier CRJ700 совершал регулярный рейс из города Уичита в Канзасе в Вашингтон.

Экипаж в самолетах марки Bombardier CRJ700 обычно составляет три или четыре человека.

На видео с камеры наблюдения видно (вдали, в темноте), как низко летящий самолет, предположительно идущий на посадку в аэропорту им. Рональда Рейгана на берегу реки Потомак, сталкивается с другим воздушным судном, после чего происходит взрыв.

FAA сообщило, что этим другим воздушным судном был военный вертолет Sikorsky U-60.

Агентство Reuters сообщает, что на борту вертолета были трое военных. Информации об их судьбе тоже пока нет.

Аэропорт имени Рональда Рейгана находится примерно в четырех километрах к югу от Белого дома и Капитолия.