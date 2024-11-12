Пассажирский самолет обстреляли при посадке в Гаити

Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра в столице Гаити Порт-о-Пренсе приостановил регулярные рейсы после того, как самолет Airbus A320neo американской авиакомпании Spirit Airlines был обстрелян при заходе на посадку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Лайнер, выполнявший рейс NK951 из Форт-Лодердейла во Флориде, был перенаправлен в аэропорт города Сантьяго в соседней Доминиканской Республике, где благополучно приземлился днем в понедельник.

При осмотре были выявлены "повреждения, соответствующие повреждениям от выстрелов", сообщили в авиакомпании. Самолет был выведен из эксплуатации.

На видео, выложенных в соцсетях, можно увидеть несколько пулевых отверстий на внутренней обшивке возле двери, где сидят члены экипажа во время взлета и посадки.

В результате инцидента одна из бортпроводниц получила легкие травмы, никто из пассажиров не пострадал.

Это уже второй за последние три недели обстрел воздушного судна, пролетавшего над столицей Гаити — в октябре был открыт огонь по вертолету ООН.