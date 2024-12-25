Пассажирский самолёт, который направлялся из Баку в Грозный, рухнул недалеко от Актау, передаёт BaigeNews.kz. На борту, по предварительным данным, находилось более 60 человек.

Ранее этот самолёт подал сигнал ЧС.

"В Актау на месте крушения самолёта прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", - говорится в сообщении.

В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии: 8 (7292) 31-90-99.

"Данный самолёт принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Обстоятельства происшествия уточняются. Будет произведено специальное расследование", - проинформировали в Министерстве транспорта РК.

С места крушения в областную больницу в Актау доставили пострадавших пассажиров. Также работает 21 бригада скорой помощи Минздрава РК.

Сообщается, что самолет упал рядом с поселком Акшукур.

Данное происшествие прокомментировала министр здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолёт врезался в здание больницы в Турции.