Пассажирский поезд сломался в пути из Астаны в Шымкент

Поезд, следовавший из Астаны в Шымкент, сломался посреди пути. О судьбе пассажиров сообщили в компании КТЖ, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на участке Сары-Шаган – Шу.

"Поезд №85/86 был вынужден произвести остановку по техническим причинам. На станции Шу компанией Patentes Talgo будут проводиться технические работы. Пассажирам предложена пересадка на поезд №1/2 "Алматы 2 - Ташкент", сформированный из вагонов "Тальго". В первую очередь на заменённый состав будет проводиться рассадка женщин, детей и транзитных пассажиров. Организовано бесплатное горячее питание", - сообщили в компании.

Пассажирам обещают возврат денежных средств и выплату компенсации.

"Полный возврат стоимости проезда будет произведён отказавшимся от поездки в поезде. При прерывании поездки в пути следования выплачивается стоимость проезда за непроследованное расстояние. Также за каждый полный час задержки пассажирам выплачивается компенсация в размере трёх процентов, но не более стоимости проезда", - уточнили в компании.

Компенсацию можно получить в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки".