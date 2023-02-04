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кадр из видео Сегодня, 19:21
201
Сегодня, 19:21
201
Фото: кадр из видео

Пассажирский поезд сбил шесть лошадей в области Улытау

Пассажирский поезд сообщением Алматы — Жезказган сбил табун лошадей. Животные погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, ЧП случилось 4 февраля на перегоне Манадыр-Жомарт.

"Машинист пассажирского поезда сообщением Алматы — Жезказган заметил животных, пасущихся на железнодорожных путях, и применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось. В результате погибли шесть лошадей", — говорится в сообщении.

Незапланированная стоянка поезда составила восемь минут. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 

Хозяином лошадей оказался 59-летний местный житель.

Мужчина привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог" и оштрафован на 5 МРП.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#поезд #дтп #лошадь
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:21
201
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