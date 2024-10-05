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Пассажирский поезд сбил больше 20 коров в СКО

Сегодня, 02:30
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pkzsk.info Сегодня, 02:30
Сегодня, 02:30
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Фото: pkzsk.info

Пассажирский поезд сообщением Алматы-Петропавловск сбил больше 20 коров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

ДТП произошло 30 сентября текущего года на перегоне Жанажол-Смирново. 

"Машинист пассажирского поезда сообщением Алматы-Петропавловск применил экстренное торможение из-за животных на железной дороге, но наезда избежать не удалось, было сбито 22 голов крупного рогатого скота", – сообщает пресс-служба департамента полиции СКО.

Стоянка поезда составила 14 минут. В ходе проверки сотрудники линейного отдела полиции разыскали хозяина домашних животных и привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог. Им оказался 45-летний житель Аккаинского района.

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