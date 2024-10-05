Пассажирский поезд сбил больше 20 коров в СКО

Пассажирский поезд сообщением Алматы-Петропавловск сбил больше 20 коров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

ДТП произошло 30 сентября текущего года на перегоне Жанажол-Смирново.

"Машинист пассажирского поезда сообщением Алматы-Петропавловск применил экстренное торможение из-за животных на железной дороге, но наезда избежать не удалось, было сбито 22 голов крупного рогатого скота", – сообщает пресс-служба департамента полиции СКО.

Стоянка поезда составила 14 минут. В ходе проверки сотрудники линейного отдела полиции разыскали хозяина домашних животных и привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог. Им оказался 45-летний житель Аккаинского района.