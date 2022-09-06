Пассажирский автобус загорелся во время движения в Алматы

Фото: ДЧС Алматы

В Алматы прямо во время движения утром загорелся городской пассажирский автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Во время возгорания автобус находился в районе пересечения улиц Саина и Шаляпина. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

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Как сообщили в ДЧС, пожарные расчёты прибыли на место уже через семь минут после звонка в службу спасения о горении маршрутного автобуса №38 в Ауэзовском районе в 8:27.

"Для тушения горевшего автобуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса.

Принятыми мерами локализация достигнута в 8:47. Ликвидация в 08:50. Выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава. Автобус принадлежит ТОО "Алматыэлектротранс", - сообщили в ДЧС.

Известно, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.