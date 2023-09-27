  • 27 Сентября, 17:03
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Пассажирский автобус загорелся на павлодарской трассе

Сегодня, 16:25
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обл ДЧС Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
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Фото: обл ДЧС

На трассе Павлодар – Астана загорелся пассажирский автобус. По информации ДЧС, пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

"Вызов в областной департамент по чрезвычайным ситуациям поступил в 10:50. Пассажирский автобус загорелся на трассе Павлодар – Астана вблизи поселка Калкаман. 

На место выехали три человека личного состава и одна машина ПП-13. Площадь горения составила 24 квадратных метра", – сообщили в департаменте.

По информации ДЧС, пассажиров в автобусе не было, водитель не пострадал.

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