Пассажирский автобус загорелся на павлодарской трассе

На трассе Павлодар – Астана загорелся пассажирский автобус. По информации ДЧС, пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

"Вызов в областной департамент по чрезвычайным ситуациям поступил в 10:50. Пассажирский автобус загорелся на трассе Павлодар – Астана вблизи поселка Калкаман. На место выехали три человека личного состава и одна машина ПП-13. Площадь горения составила 24 квадратных метра", – сообщили в департаменте.

По информации ДЧС, пассажиров в автобусе не было, водитель не пострадал.