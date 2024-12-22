  • 22 Декабря, 16:45
  • BAIGENEWS

Пассажирский автобус вспыхнул в Уральске

Причина возгорания устанавливается.

Сегодня, 15:37
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Фото: МЧС РК

Пожарные ЗКО потушили горящий пассажирский автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

ЧП произошло в Уральске по улице С.Датова. Загорелся моторный отсек.

"Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

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