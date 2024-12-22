Пассажирский автобус вспыхнул в Уральске
Причина возгорания устанавливается.
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
147Фото: МЧС РК
Пожарные ЗКО потушили горящий пассажирский автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
ЧП произошло в Уральске по улице С.Датова. Загорелся моторный отсек.
"Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.
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