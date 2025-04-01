  • 1 Апреля, 01:51
  • BAIGENEWS

Пассажирский автобус спасли от столкновения с поездом в ВКО

Очевидцы успели вытолкать автобус с путей до того, как по железной дороге проехал поезд.

Сегодня, 00:35
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 00:35
Сегодня, 00:35
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Фото: скриншот видео

Аварию на железнодорожных путях предотвратили в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

На видео, обнародованном МВД, видно, как на железнодорожном переезде закрывается шлагбаум, а автобус остановился в непосредственной близи от рельсов. Несколько человек выталкивают его на безопасное расстояние и через некоторое время по железной дороге проносится поезд.

"Сотрудники полиции и местные жители проявили решительность в экстренной ситуации, когда пассажирский автобус заглох прямо на рельсах, а поезд стремительно приближался. Патрульные Тимур Абдрахманов и Раджан Базарбекулы немедленно пришли на помощь и вместе с горожанами вытолкали автобус, чтобы освободить пути. Благодаря их слаженным действиям удалось избежать серьезных последствий", – сообщили в ведомстве.

Видео: МВД РК

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