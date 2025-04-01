Аварию на железнодорожных путях предотвратили в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

На видео, обнародованном МВД, видно, как на железнодорожном переезде закрывается шлагбаум, а автобус остановился в непосредственной близи от рельсов. Несколько человек выталкивают его на безопасное расстояние и через некоторое время по железной дороге проносится поезд.