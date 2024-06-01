Пассажирский автобус сгорел в Алматинской области

В Алматинской области пожарные потушили загоревшийся пассажирский автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В селе Байсерке Алматинской области произошло загорание общественного транспорта. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае загорания автомобиля, немедленно остановите транспортное средство покиньте его. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номерам 101 или 112", — говорится в сообщении.