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Пассажирский автобус сгорел в Алматинской области

Сегодня, 08:49
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: МЧС РК

В Алматинской области пожарные потушили загоревшийся пассажирский автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В селе Байсерке Алматинской области произошло загорание общественного транспорта. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае загорания автомобиля, немедленно остановите транспортное средство покиньте его. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номерам 101 или 112", — говорится в сообщении.

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