Пассажирский автобус рухнул с моста в Алматинской области

Пассажирский автобус рухнул с Каскеленского моста в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Egov.press.

Другие подробности происшествия не приводятся. Очевидцы предоставили видео с места ДТП. Официальной информации пока нет.