  • 13 Сентября, 02:36
  • BAIGENEWS

Пассажирский автобус рухнул с моста в Алматинской области

Сегодня, 01:19
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 01:19
Сегодня, 01:19
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Фото: скриншот видео

Пассажирский автобус рухнул с Каскеленского моста в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Egov.press.

Другие подробности происшествия не приводятся. Очевидцы предоставили видео с места ДТП. Официальной информации пока нет. 

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