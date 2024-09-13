Пассажирский автобус рухнул с моста в Алматинской области
Сегодня, 01:19
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Сегодня, 01:19Сегодня, 01:19
138Фото: скриншот видео
Пассажирский автобус рухнул с Каскеленского моста в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Egov.press.
Другие подробности происшествия не приводятся. Очевидцы предоставили видео с места ДТП. Официальной информации пока нет.
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