Пассажирский автобус из России застрял на казахстанской трассе из-за метели

В ВКО на трассе из-за метели застрял пассажирский автобус, следовавший из российского города Новосибирск в Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Автобус 9 февраля из-за непогоды остался на обочине в снегу на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ.

На помощь прибыли спасатели ДЧС ВКО и техника ТОО "Кажсервис".

"В салоне автобуса находилось 23 пассажира, из них пятеро детей. Пока техника дорожных служб занималась расчисткой, спасатели вручную помогали бороться с заносами лопатами, люди ожидали в автобусе. Затем всех путников сотрудники ДЧС ВКО эвакуировали на вездеходе и доставили в ближайший населённый пункт", — сообщили в МЧС.

ДЧС ВКО отмечает, что заблаговременно размещало информацию о штормовом предупреждении. И просит граждан не рисковать и не покидать в непогоду населённые пункты.