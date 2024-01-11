В КТЖ пообещали бесплатно перевезти желающих из Караганды в Темиртау
Сегодня, 09:39
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Сегодня, 09:39Сегодня, 09:39
107Фото: КТЖ
Пассажирские перевозки организуют посадку пассажиров в связи с ограничениями на трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Сообщается, что поскольку из-за неблагоприятных метеорологических погодных условий введено ограничение на автомобильной трассе участка Караганды–Темиртау, с железнодорожной станции Караганды будет осуществляется бесплатная посадка пассажиров до станции Темиртау на поезде №6869 Акадыр-Темиртау.
"Просим всех граждан обеспечить свою безопасность и воздержаться от выездов в такую погоду. Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру "1433" и телеграм бот "KTZH_PP_BOT", - сообщили в КТЖ.
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