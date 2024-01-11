В КТЖ пообещали бесплатно перевезти желающих из Караганды в Темиртау

Пассажирские перевозки организуют посадку пассажиров в связи с ограничениями на трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Сообщается, что поскольку из-за неблагоприятных метеорологических погодных условий введено ограничение на автомобильной трассе участка Караганды–Темиртау, с железнодорожной станции Караганды будет осуществляется бесплатная посадка пассажиров до станции Темиртау на поезде №6869 Акадыр-Темиртау.