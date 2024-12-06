Пассажиров перевернувшегося автобуса спасли на юге Казахстана
Это произошло на автодороге Алматы ― Ташкент.
Сегодня, 12:42
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Сегодня, 12:42Сегодня, 12:42
203Фото: МЧС РК
На пульт 112 в Жамбылской области поступило сообщение о том, что в Шуском районе опрокинулся автобус с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по ЧС.
Это случилось на 245-м километре автотрассы Алматы ― Ташкент.
"На место незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС и эвакуировали девять человек, которые доставлены в ближайшее придорожное кафе", - прроинформировали в ведомстве.
В медицинской помощи они не нуждались.
Напгмним, ранее два грузовика столкнулись лоб в лоб на севере Казахстана.
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