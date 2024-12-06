  • 6 Декабря, 14:12
  • BAIGENEWS

Пассажиров перевернувшегося автобуса спасли на юге Казахстана

Это произошло на автодороге Алматы ― Ташкент.

Сегодня, 12:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 12:42
Сегодня, 12:42
203
Фото: МЧС РК

На пульт 112 в Жамбылской области поступило сообщение о том, что в Шуском районе опрокинулся автобус с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по ЧС.

Это случилось на 245-м километре автотрассы Алматы ― Ташкент.

"На место незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС и эвакуировали девять человек, которые доставлены в ближайшее придорожное кафе", - прроинформировали в ведомстве.

В медицинской помощи они не нуждались.

Напгмним, ранее два грузовика столкнулись лоб в лоб на севере Казахстана.

Самое читаемое

Наверх