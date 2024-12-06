На пульт 112 в Жамбылской области поступило сообщение о том, что в Шуском районе опрокинулся автобус с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по ЧС.

Это случилось на 245-м километре автотрассы Алматы ― Ташкент.

"На место незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС и эвакуировали девять человек, которые доставлены в ближайшее придорожное кафе", - прроинформировали в ведомстве.

В медицинской помощи они не нуждались.

Напгмним, ранее два грузовика столкнулись лоб в лоб на севере Казахстана.