Утром 5 мая 2025 года в Международном аэропорту Алматы произошёл кратковременный технический сбой в системе контроля доступа, что привело к временной эвакуации пассажиров из стерильной зоны ожидания, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно официальной информации, инцидент произошёл в зоне прилёта внутренних рейсов, где на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков. В целях безопасности и в соответствии с установленными протоколами, был организован повторный досмотр всех находившихся в зоне пассажиров.

Событие вызвало временное скопление людей, кадры которого вскоре начали распространяться в мессенджерах. При этом в пресс-службе уточнили, что все процедуры прошли оперативно, а средняя задержка не превысила 25 минут.

Аэропорт Алматы продолжает работу в штатном режиме. Администрация приносит извинения за возможные неудобства и благодарит пассажиров за понимание.