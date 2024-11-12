Пассажиров автобусов в Астане предупредили о фейках

В компании CTS обратились к жителям Астаны. Им сообщили о новых фейках и предупредили об опасности подозрительных ссылок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Внимание, будьте осторожны! В социальных сетях распространяется ложная информация о продаже проездных карт Transcard с неограниченными поездками на шесть месяцев. Это фейк! Не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте информацию через официальные источники. Официальные данные о работе общественного транспорта и тарифах в Астане публикуются на сайте и в социальных сетях CTS и службы IKomek109", - говорится в сообщении CTS.

По всем возникшим вопросам можно обратиться в Direct Instagram-страницы @cts_kz.