Рекордный пассажиропоток зафиксирован в общественном транспорте Астаны – миллион поездок за сутки, передаёт BaigeNews.kz.

"Суточный пассажиропоток составил 1 005 329 поездок в общественном транспорте столицы при текущем населении города в 1 544 142 человек", – сообщает пресс-служба ТОО "City Transportation Systems" (СTS).

По данным СTS, в 2022 году суточный пассажиропоток составлял 748,8 тысячи человек, 2023 году – 754,9 тысячи, 2024 году – 945,2 тысячи.

По данным компании, прирост пассажиропотока в 2025 году обеспечен за счёт:

- закупа более 700 новых автобусов;

- увеличения средней скорости движения автобусов с 16 км/ч до 18 км/ч;

- сокращения интервала между рейсами с 16 до 13 минут;

- увеличения общей протяженности Bus lane до 130 км;

- запуска новых маршрутов – 5 экспресс, 5 регулярных, 3 ночных и одного кольцевого маршрута.

По данным CTS, ежедневно на улицы Астаны выходят 1210 автобусов по 105 маршрутом.