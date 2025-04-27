Пассажиропоток в автобусах Астаны достиг рекорда
За один день на общественном транспорте столицы было совершено более миллиона поездок.
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Рекордный пассажиропоток зафиксирован в общественном транспорте Астаны – миллион поездок за сутки, передаёт BaigeNews.kz.
"Суточный пассажиропоток составил 1 005 329 поездок в общественном транспорте столицы при текущем населении города в 1 544 142 человек", – сообщает пресс-служба ТОО "City Transportation Systems" (СTS).
По данным СTS, в 2022 году суточный пассажиропоток составлял 748,8 тысячи человек, 2023 году – 754,9 тысячи, 2024 году – 945,2 тысячи.
По данным компании, прирост пассажиропотока в 2025 году обеспечен за счёт:
- закупа более 700 новых автобусов;
- увеличения средней скорости движения автобусов с 16 км/ч до 18 км/ч;
- сокращения интервала между рейсами с 16 до 13 минут;
- увеличения общей протяженности Bus lane до 130 км;
- запуска новых маршрутов – 5 экспресс, 5 регулярных, 3 ночных и одного кольцевого маршрута.
По данным CTS, ежедневно на улицы Астаны выходят 1210 автобусов по 105 маршрутом.