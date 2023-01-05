Пассажиропоток казахстанских авиаперевозчиков за год увеличился на 15%

На сегодняшний день на воздушном транспорте пассажиропоток опережает все прогнозы и демонстрирует стабильный рост, как с прошлым годом, так и с допандемийным 2019 годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

"Так, по итогам 11 месяцев 2022 года число перевезенных пассажиров казахстанскими авиакомпаниями увеличилось на 15% в сравнении с 2021 годом и составило 9,9 миллиона человек (2021 год – 8,6 миллиона человек; 2020 год – пять миллионов человек)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 2022 году ожидается показатель порядка 10,8 миллиона пассажиров. Рост со значением показателя 2021 года (9,4 миллиона человек) составляет 15%.

К слову, впервые за годы независимости Казахстана пассажиропоток превысит десять миллионов пассажиров.

Отметим, за январь-ноябрь 2022 года отечественными авиакомпаниями на внутренних линиях перевезено семь миллионов человек (в 2021 – 6,9 миллиона человек, в 2020 – 4,1 миллиона), на международных линиях – 2,9 миллиона пассажиров (в 2021 – 1,7 миллиона, в 2020 – 0,9 миллиона).

Пассажиропоток авиакомпании "Air Astana" составил порядка 3,7 миллиона, у "FlyArystan" – около трёх миллионов, "Qazaq air" – 0,5 миллиона и "SCAT" - 2,7 миллиона человек.