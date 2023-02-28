Пассажиропоток аэропорта Алматы достигнет 8 миллионов человек в 2023 году

В 2023 году ожидается увеличение пассажиропотока аэропорта Алматы до восьми миллионов человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Об этом сообщил на брифинге президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга.

Он рассказал о деятельности компании, подвёл итоги года и рассказал о предстоящих планах.

Так, по его словам, была отмечена тенденция роста количества авиакомпаний, работающих с аэропортом как в области пассажирских, так и грузовых авиаперевозок.

"2022 год стал рекордным для международного аэропорта Алматы. 23 декабря 2022 года аэропорт Алматы встретил своего семимиллионного пассажира. Данное событие является историческим как для аэропорта, так и для города Алматы. Впервые за всю историю существования международного аэропорта Алматы пассажиропоток достиг семи миллионов человек", - сообщил он.

Кроме того, были освещены все актуальные вопросы, в том числе работы по совершенствованию нынешнего терминала международного аэропорта Алматы, реконструкция паркинговой зоны терминала для обеспечения максимального удобства и комфорта водителей и их пассажиров.

Также на брифинге обсуждались вопросы системы безопасности международного аэропорта, вопросы строительства нового терминала и финансирования и затрат на строительство нового терминала.

К слову, в действующее здание терминала и на развитие инфраструктуры аэропорта инвестировано пять миллионов долларов, затрачено более одного миллиона долларов на систему безопасности аэропорта.

Отметим, строительные работы в международном аэропорту Алматы идут полным ходом. Строительство нового терминала международного аэропорта Алматы планируется завершить летом 2024 года.

Было уделено значительное внимание проблеме переноса элементов, представляющих культурно историческую ценность в новое здание ВИП-терминала. Его строительство планируют завершить летом 2023 года.