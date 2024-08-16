Пассажирку международного авиарейса арестовали на 15 суток в Алматы

Нетрезвую женщину арестовали на 15 суток за нарушение порядка в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками линейного отдела полиции задержана 29-летняя пассажирка авиарейса сообщением “Алматы-Сочи”. Женщина во время посадки в самолёт находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.

Она также оказала неповиновение законному требованию стражей порядка при доставлении в комнату полиции.

Транспортными полицейскими в отношении правонарушительницы составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, за мелкое хулиганство, неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа. Материал направлен в суд.

Данная гражданка ранее привлекалась к административной ответственности за распитие алкогольных напитков. Решением суда правонарушительница подвергнута административному аресту сроком на 15 суток.



