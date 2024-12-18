Одна из пассажирок поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, скончалась. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис, передаёт BaigeNews.kz.

"К несчастью, есть погибшая. Её личность устанавливается. Остальным продолжает оказываться медицинская помощь. Информации о новых пострадавших нет. Вместе с РЖД формируем полный список людей, ехавших в пострадавших вагонах", - сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что целые вагоны поезда подтянули тепловозом к станции. Локомотив подключили к контактной сети, и он пошёл в Санкт-Петербург с пассажирами, которым медицинская помощь не требуется, и они решили ехать дальше.

"Есть те, кто сошёл с поезда и не планирует ехать дальше. Им предоставлены автобусы для перевозки в пункты временного размещения", - заявил Чибис.

Напомним, в Мурманской области на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадали 14 человек.