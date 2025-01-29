Пассажирка рейса Ташкент – Нью-Йорк родила ребёнка во время полёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию Uzbekistan Airways.

"Во время полёта у одной из пассажирок начались роды. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. На призыв о помощи откликнулись пассажиры – врач-акушер и врач-хирург. Спустя некоторое время у пассажирки родился мальчик", – сообщает авиакомпания.

Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на запасной аэродром в городе Кефлавик (Исландия). После благополучной посадки на борт поднялись медики, чтобы оказать необходимую помощь. Мать и новорождённый были доставлены в местную клинику.

Отмечается, что это событие произошло в день 33-летия авиакомпании.