Пассажирка рейса Ташкент – Нью-Йорк родила ребёнка во время полёта
Роды помогли принять врачи, которые оказались среди пассажиров.
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Пассажирка рейса Ташкент – Нью-Йорк родила ребёнка во время полёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию Uzbekistan Airways.
"Во время полёта у одной из пассажирок начались роды. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. На призыв о помощи откликнулись пассажиры – врач-акушер и врач-хирург. Спустя некоторое время у пассажирки родился мальчик", – сообщает авиакомпания.
Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на запасной аэродром в городе Кефлавик (Исландия). После благополучной посадки на борт поднялись медики, чтобы оказать необходимую помощь. Мать и новорождённый были доставлены в местную клинику.
Отмечается, что это событие произошло в день 33-летия авиакомпании.
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