  • 29 Января, 08:56
  • BAIGENEWS

Пассажирка рейса Ташкент – Нью-Йорк родила ребёнка во время полёта

Роды помогли принять врачи, которые оказались среди пассажиров.

Сегодня, 07:45
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Пассажирка рейса Ташкент – Нью-Йорк родила ребёнка во время полёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию Uzbekistan Airways. 

"Во время полёта у одной из пассажирок начались роды. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. На призыв о помощи откликнулись пассажиры – врач-акушер и врач-хирург. Спустя некоторое время у пассажирки родился мальчик", – сообщает авиакомпания.

Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на запасной аэродром в городе Кефлавик (Исландия). После благополучной посадки на борт поднялись медики, чтобы оказать необходимую помощь. Мать и новорождённый были доставлены в местную клинику.

Отмечается, что это событие произошло в день 33-летия авиакомпании.

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