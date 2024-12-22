Пассажирка рейса Актау-Алматы поделилась в социальной сети Threads историей о том, что вчера, 21 декабря, стала свидетелем харассмента по отношению к девочке. Она рассказала, что в самолете некий мужчина подсел к несовершеннолетней, которая летела без сопровождения взрослых, и вел себя с ней неподобающим образом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Он пытался домогаться, когда в салоне погасили свет. Мужчина взял ее за руки, спросил имя, возраст, начал говорить комплименты, гладить и дышать на нее. Ребенок пытался противостоять этому. Когда включили освещение, бортпроводники увидели, что девочка плачет. Узнали причину и пересадили ко мне. Я ее успокоила. Мужчина выпил и сладко спал, не подозревая о том, что его ждет полиция. Сидевшие позади пассажиры согласились быть свидетелями произошедшего. По прилету девочку встретили родители, а мужчину – полиция", - пишет пассажирка.

В то же время пресс-служба департамента полиции на транспорте сообщает, что правонарушитель доставлен в полицию и привлечён к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440 КоАП РК). Наказание предусматривает штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).