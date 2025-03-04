Пассажирка пожаловалась на тараканов в постели казахстанского поезда
Она сняла видео и потребовала реагирования от властей.
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Казахстанка опубликовала видео, на котором видно, как таракан бегает по постельному белью в одном из поездов, обслуживаемых частным перевозчиком, передаёт BaigeNews.kz.
Женщина выразила недовольство и попросила соответствующие органы принять меры по улучшению санитарных условий в поездах.
Сотрудники пассажирских перевозок отреагировали на этот инцидент, пояснив, что данный поезд принадлежит частному перевозчику — Nomadas, и не находится в компетенции АО "Пассажирские перевозки" и КТЖ. Они отметили, что деятельность частных перевозчиков регулируется Министерством транспорта РК, и предложили пассажирке направить заявление в Министерство.
На текущий момент в Казахстане, помимо АО "Пассажирские перевозки", на рынке функционируют 14 частных перевозчиков, оказывающих услуги пассажирских перевозок.
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