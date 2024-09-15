Пассажирам в аэропорту Алматы раздавали яблоки

В аэропорту Алматы пассажиров международных рейсов угощали яблоками сорта "апорт", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Акция, приуроченная ко Дню города, охватила около 10 тысяч пассажиров и более 50 рейсов.

Пассажиров угощали яблоками в зоне паспортного контроля.

фото: акимат Алматы