Пассажирам в аэропорту Алматы раздавали яблоки
Сегодня, 02:33
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Сегодня, 02:33Сегодня, 02:33
110Фото: акимат Алматы
В аэропорту Алматы пассажиров международных рейсов угощали яблоками сорта "апорт", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Акция, приуроченная ко Дню города, охватила около 10 тысяч пассажиров и более 50 рейсов.
Пассажиров угощали яблоками в зоне паспортного контроля.
фото: акимат Алматы
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