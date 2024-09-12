Пассажира обязали выплатить FlyArystan более 9,5 млн тенге
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В Алматы вынесли решение по иску авиакомпании FlyArystan к деструктивному пассажиру, открывшему аварийный выход в самолёте, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 23 декабря 2023 года на рейсе KC7106, следовавшем по маршруту Шымкент – Алматы.
После приземления воздушного судна, во время ожидания трапа, один из пассажиров открыл аварийный выход, расположенный на 12 ряду и предназначенный для экстренных ситуаций. 17 января 2024 года пассажира привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 566 КоАП РК - "Нарушение правил поведения на воздушном судне".
"В результате открытия аварийного выхода и активации надувного аварийного трапа никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако самолёту потребовалась внеплановая проверка и ремонт для восстановления его готовности к последующим полётам. Расходы авиакомпании по замене аварийного трапа составили 9 551 922 тенге. Согласно решению Турксибского районного суда Алматы с пассажира будет взыскана сумма материального ущерба и сумма государственной пошлины", - сообщили в пресс-службе FlyArystan.
В авиакомпании напомнили пассажирам о необходимости строго следовать инструкциям экипажа и соблюдать правила безопасности на борту самолёта. Деструктивное поведение создаёт угрозу безопасности. Открытие аварийного выхода без указания экипажа запрещено и ведёт к серьёзным правовым последствиям.
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